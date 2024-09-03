«Странные застывшие глаза». Охлобыстин рассказал, как его дочь чуть не умерла

Актер Иван Охлобыстин: дочь Варя во младенчестве едва не умерла

Petrov Sergey/news.ru
Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Третья дочка актера Ивана Охлобыстина Варя могла умереть во младенчестве. Об этом артист рассказал в своем Telegram-канале.

«Мы ее завернули в кокон классическим пеленанием, положили под одеяло. И сами уснули, были выжатые, как лимон. Она плакала-плакала и сползла по подушке», — уточнил он.

Охлобыстин пояснил, что лицо дочки закрыло одеяло, поэтому кислород стал плохо поступать в организм.

По словам актера, прибывшая на вызов первая бригада медиков посоветовала дать ребенку валерьянку.

«Но я вижу, что ребенок синий, и у него такие странные застывшие глаза… Я вызвал еще одну скорую, приехала реанимация, и врач говорит: она же в предкоматозном состоянии, у нее кислородное голодание», — рассказал артист.

Он добавил, что после случившегося Варя на протяжении трех недель проходила лечение в больнице.

Ранее в Ногинске трехлетний мальчик задохнулся, застряв головой в кроватке. Следователи возбудили уголовное дело, допросили родителей.

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