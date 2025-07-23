«Не мечите бисер перед свиньями»: в МИД отреагировали на отмену концерта Гергиева

Захарова: итальянцы должны быть способны принять дарование Гергиева

Bulkin Sergey/news.ru
Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com

Ситуация вокруг отмены концерта Валерия Гергиева в Италии напоминает фразу из Библии о метании бисера перед свиньями. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире Радио Sputnik.

«Развитие гуманитарного сотрудничества — это очень важно. Но только они должны быть способными его принять», — отметила дипломат.

Она подчеркнула, что жителям России подарено счастье — видеть и слышать работу таких мастеров, как Гергиев.

Дирижер должен был выступить с оркестром 27 июля в итальянской Казерте недалеко от Неаполя в рамках фестиваля «Королевское лето». Однако концерт отменили под давлением украинских активистов и представителей российской оппозиции.

При этом даже в самой Италии было много сторонников того, чтобы выступление состоялось, например, глава области Кампания Винченцо де Лука. Он заявил, что Италия продолжает поддерживать Украину, но такие действия лишь отдаляют установление мира.

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