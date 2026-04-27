Названо имя победителя шоу «Титаны. Битва сезонов»

Финальный выпуск шоу «Титаны. Битва сезонов» на ТНТ состоялся 26 апреля. Победил профессиональный тренер по фитнесу, блогер и мастер спорта по академической гребле Олег Виллард.

Премьера шоу состоялась 25 января, в нем участвовали 111 человек. Атлеты боролись за приз в 10 миллионов рублей.

В финал шоу прошли 12 участников, причем все мужчины. Девушки выбыли из проекта на этапе испытания «Опорный прыжок» в 13-м выпуске. При этом в финале за приз боролись 14 участников, так как к ним присоединились Николай Коваленко и Константин Степанов.

Участникам предстояло помериться силами в трех испытаниях — «Титанический аэробайк», «Карусель Конана» и «Титанический футбол». В конце остались только два атлета — Олег Виллард и лыжник Никита Крюков. Им нужно было вытолкать за пределы поля соперника 50-килограммовый мяч диаметром в три метра. Одержал победу Виллард, который и забрал многомиллионный приз.

В шоу «Титаны. Битва сезонов» ранее участвовала саблистка Яна Егорян из Химок. Фехтовальщица до этого участвовала в третьем сезоне шоу «Титаны», но выбыла из проекта из-за чрезмерного физического напряжения.