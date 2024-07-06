Названа целевая аудитория современных версий советской киноклассики

Снимать современные версии советских фильмов необходимо для молодых зрителей, которые привыкли к яркой картинке и красивым спецэффектам. Об этом заявил режиссер Сарик Андреасян в беседе с «Фонтанкой» , комментируя инициативу Министерства просвещения.

Он подчеркнул, что по этому пути уже давно пошли голливудские киностудии, которые выпустили современные версии «Гордости и предубеждения» и «Грозового перевала».

«Современному поколению нужен киноязык, который оно понимает», — заявил Андреасян.

Режиссер подчеркнул, что те, кто смотрел «Властелин колец», уже не смогут оценить картины, снятые 100 лет назад. Андреасян предложил поинтересоваться у молодежи, кто из них знаком с фильмами Эйзенштейна или смотрел «Летят журавли» Михаила Калатозова.

Союз кинематографистов России ранее сообщил, что получил от Министерства просвещения список из 30 советских фильмов и 15 художественных произведени й, по которым ведомство предложило снять ремейки и сделать отдельные экранизации. В министерстве пояснили, что картины сохранят историческую память и помогут в патриотическом воспитании детей.

В реестр включили фильмы Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» и «Иван Грозный», «Судьба человека» и «Война и мир» Сергея Бондарчука, а также также ленту «Летят журавли» Михаила Калатозова, награжденного за свою работу главным призом Каннского кинофестиваля 1957 года.