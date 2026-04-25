Назван победитель 14-го сезона шоу «Голос»

В финал шоу вышли Алексей Смирнов, Арсен Степанян, Эльмира Караханова и Александр Гузко. Их наставниками были Ильдар Абдразаков, Пелагея, Владимир Пресняков и Анна Асти. После каждого раунда зрители в режиме онлайн отдавали голоса за любимого участника или наиболее понравившийся номер.

Абдразаков с Карахановой презентовали композицию «Ты меня на рассвете разбудишь».

«В полуфинале она показала себя на высочайшем уровне. В финале ее задача будет сделать так, чтобы каждый зритель просто зарыдал от ее голоса», — сказал о своей подопечной Абдразаков.

Он добавил, что, когда увидел конкурсантку, то сразу понял, что она пойдет далеко, у нее большое будущее.

