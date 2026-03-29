В новом выпуске шоу «Маска» раскрыли Гиппопотама

До финала шоу «Маска» остался всего месяц, и в новом выпуске жюри и зрители снова разоблачили одного из участников. В восьмом эпизоде седьмого сезона проект покинул Гиппопотам.

В восьмой серии на сцену вышли восемь участников. После голосования в номинацию на вылет попали Гиппопотам, Колибри и Месяц. Зрители спасли Месяц, а жюри распределило голоса между двумя другими масками.

Перед финальным решением судьи сохранили интригу и выдвинули сразу несколько версий, кто скрывается под костюмом Гиппопотама. Среди них называли певца Родиона Газманова, певца Александра Малинина, шоумена Дмитрия Хрусталева, певца Хабиба и Lyriq.

После разоблачения выяснилось, что под маской действительно выступал Родион Газманов. На прощание он исполнил песню Happy.

В восьмом выпуске также выступили Лягушка, Жираф, Сурикат, Колибри, Снегирь, Месяц и Бобер. Наиболее уверенно в сезоне пока держатся Сурикат, Жираф и Бобер — эти маски еще ни разу не попадали в номинацию на вылет.

Неделей ранее шоу покинула Лиса. Тогда под маской оказалась бывшая солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина. В шестом выпуске жюри и зрители простились с Бараном, в образе которого скрывался Андрей Норкин.