Национальный центр «Россия» в апреле представит выставку «Уроки географии»

Тысячелетнюю историю формирования современной России на примере старинных карт, атласов и глобусов покажут посетителям нового выставочного проекта «Уроки географии» в Национальном центре «Россия». Как сообщила пресс-служба площадки, экспозиция откроется в апреле.

Экспонаты для предстоящей выставки предоставили из своих фондов и архивов Российская государственная библиотека, Русское географическое общество, Министерство обороны, МГУ и другие заведения и ведомства.

Выставку разместятся в восьми залах. Маршрут начнется во входной галерее исторических карт с демонстрацией изменений границ России на протяжении веков. Далее посетители узнают о первых торговых путях и почтовых трактах с их постепенной трансформацией в высокоскоростные магистрали. В других залах расскажут о природных богатствах России, а также покорении космоса.

«Эта выставка, по сути, рассказ о земле, на которой нам суждено жить, осваивая ее несметные богатства, о природном многообразии, о ресурсах, об открытии новых территорий, о путях и дорогах, о морях и реках, о небесных светилах, о том, какими нас видят извне и какими мы себя видим в пространстве земного шара», — рассказал куратор проекта Семен Михайловский.

Экспозиция ориентирована на семейную аудиторию и школьников от девяти до 16 лет. Зрителям покажут, как единая территория, общие экономические интересы, власть и духовные ценности веками формировали целостное пространство Российского государства.

