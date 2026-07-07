Народная артистка Гришаева назвала юных звезд «Фунтика» будущими кинолегендами

Народная артистка России Наталья Гришаева поделилась своими впечатлениями о недавних съемках в сказочном проекте «Фунтик». Она отметила, что в картине не используются нейросети и персонажи, созданные с помощью компьютерной графики, написало ИА НСН .

«Я сейчас закончила съемки в Минске в замечательной сказке „Фунтик“. Получила невероятное удовольствие. Я играла Беладонну. В этом проекте у меня замечательные партнеры: Роман Курцын, Максим Лагашкин, Ян Цапник, Вадим Галыгин, моя внучка из „Папиных дочек“ — Ева Смирнова», — рассказала Гришаева.

Особое внимание актриса уделила главному герою — Матвею Тараканову, назвав его будущей звездой. По ее словам, в начале съемок мальчику капали искусственные слезы, но к концу процесса он уже сам плакал в каждом дубле.

Гришаева также рассказала о своей работе в театре. Она отметила, что театр занимает особое место в ее жизни. Недавно в Театре РОСТА состоялась премьера спектакля «Брак по-итальянски, или Филумена Мартурано», который был поставлен на разных больших площадках. Следующая премьера запланирована на сентябрь — спектакль «Мамочки» в постановке главного режиссера театра Александра Нестерова.