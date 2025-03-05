Найденная картина Васнецова появится на аукционе

Картину Васнецова «Богомольцы» выставят на торги в Москве за $1,5 миллиона

Картину Виктора Васнецова «Богомольцы», которые обнаружили специалисты Русского музея, выставят на аукционе в Москве 16 марта. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Неизвестное ранее полотно, созданное Васнецовым в ранний период творчества, выставят на торгах за 1,5 миллиона долларов.

«Богомольцы» — одна из вариаций полотна «Нищие-певцы» 1873 года, которую атрибутировали сотрудники Русского музея. В пресс-службе Московского аукционного дома подтвердили, что работу знаменитого живописца приобрели на аукционе Sotheby’s в 2003 году.

«Теперь она станет одним из топ-лотов торгов Московского аукционного дома, которые состоятся 16 марта», — отметили представители организации.

Ранее на торги выставили картину Рафаэля «Святая Мария Магдалена». Аукционный дом Sotheby's включил шедевр в первую часть аукциона, посвященную работам старых мастеров.

Считалось, что картину «Святая Мария Магдалена» написал анонимный ученик художника Леонардо да Винчи, однако специалисты выяснили, что автором на самом деле являлся Рафаэль.