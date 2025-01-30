Sotheby’s: картину Рафаэля «Святая Мария Магдалена» выставят на аукцион

Картина знаменитого итальянского художника и живописца Рафаэля «Святая Мария Магдалена», выполненная на деревянной основе, будет выставлена на торги 6 февраля. Об этом сообщила «Национальная служба новостей» со ссылкой на данные аукционного дома Sotheby’s.
Произведение предварительно оценили в 2-3 миллиона долларов (порядка 196-295 миллионов рублей). Шедевр эпохи Ренессанса включен в первую часть аукциона, которая посвящена работам старых мастеров.
Авторство Рафаэля над «Святой Марией Магдаленой» было установлено недавно. Ранее считалось, что полотно создал анонимный ученик художника Леонардо да Винчи.
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