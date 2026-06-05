Противникам работ современных художников необходимо понять, что это такое же искусство, которое было раньше и останется в будущем. Об этом в интервью 360.ru на Петербургском международном экономическом форуме заявил генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Он подчеркнул, что современное искусство необходимо изучать и не делать из него что-то особенное.

«Не считать, что оно ужасное барахло, и не считать, что лучшее, а просто смотреть на него в контексте. Это можно делать в таких музеях, как Эрмитаж, потому что там представлены все культуры», — сказал Пиотровский.

Гендиректор Эрмитажа пояснил, что умный посетитель смотрит на работы современных художников, сравнивая их с предшественниками, и это лучший вид анализа. По его словам, современные люди привыкли к простоте, потому что так удобно. Но задача музея заключается в том, чтобы учить их находить красивое в сложном.

«Этот вызов существует постоянно, и сейчас, особенно в России, он довольно сильный. Нужно приучать людей к тому, что сложное и различное — это тоже красивое», — подчеркнул Пиотровский.

В интервью 360.ru гендиректор Эрмитажа заявил, что ответственность за работу искусственного интеллекта несет человек, который его обучал. Он сравнил его с художником, который в своих работах проявляет не только талант, но и влияние мастера.