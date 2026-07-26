На ВДНХ прошло уличное шоу с 11-метровым китом и морскими обитателями

На аллеях ВДНХ в рамках IX международного фестиваля искусств «Вдохновение» прошло грандиозное уличное шоу от чилийского режиссера Хуана Ипанеса. Зрители увидели, как над дорожками «плывут» 11-метровый кит и морская фауна.

Шоу проходило с 24 по 26 июля. В рамках мероприятия состоялись мастер-классы по созданию декора.

Участники шествия пронесли по аллеям светящиеся украшения, объединенные темой подводного мира: на «волнах» из рук проплыли медузы, разнообразные яркие рыбы, киты и дельфины.

Ранее в Серпухове прошел гастрономический фестиваль «Мама Ольга». Участникам рассказали, как делать нарядные кормушки для птиц, набойку и мезенскую роспись на дощечках, сплести венки из цветов и трав. Главной точкой притяжения стала ярмарка, на которой свои товары представили более 150 фермеров.

В торговых рядах можно было приобрести свежие молочные продукты, ремесленные сыры, мясные деликатесы, мед, продукцию пчеловодства, выпечку, сладости, напитки, авторские соусы и сувениры.