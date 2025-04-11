На премии «Оскар» появится новая номинация

Постановщики трюков тоже получат «Оскар». Новая номинация появится в 2027 году, объявила пресс-служба Американской академии кинематографических искусств и наук.

«Мы гордимся тем, что можем воздать должное инновационной работе этих технических и креативных художников, и мы поздравляем их с приверженностью и самоотверженностью в достижении этого знаменательного события», — заявили гендиректор академии Билл Крамер и президент Джанет Янг.

Первую награду за достижения в области дизайна трюков вручат на 100-й церемонии «Оскар» в 2028 году. Академия озвучит требования к работам в 2027 году.

Инициатива принадлежала режиссеру и продюсеру Дэвид Лейтчу, который начинал как исполнитель и координатор трюков. Он обратился к академии от имени от имени сообщества каскадеров.

Последней новой номинацией стала премия за достижения в кастинге, учрежденная в 2024 году. Ее вручат на 98-й церемонии «Оскар».

Ранее номинированный, но не получивший статуэтку Юра Борисов заключил контракт с крупнейшим агентством по поиску талантов в Голливуде. Его интересы взялось представлять United Talent Agency.