Главный редактор информационного агентства «Стационар-пресс» Алексей Никонов призвал жителей Нижегородской области избегать контакта с поверхностью льда на водоемах, подчеркивая опасность такого поведения для здоровья. Он отметил, что видеоролик певца SHAMAN, в котором артист облизывал лед озера Байкал, привел к появлению подражателей, что вызывает обоснованную тревогу, написало НИА «Нижний Новгород» .

Лед, покрывающий водоемы, не является чистым и безопасным продуктом. Поверхностные слои льда могут содержать микроорганизмы, способные вызвать желудочно-кишечные расстройства и вирусные инфекции. Среди возможных возбудителей выделяются кишечная палочка, ротавирусы, цианобактерии и паразитические организмы, попадающие в воду с экскрементами диких животных.

Даже зимой ледяные поверхности не являются стерильными, и многие микробы могут выдерживать низкие температуры и активизироваться при таянии льда весной. Следовательно, контакт с поверхностями водоемов в зимнее время сопряжен с высоким риском инфицирования и заболеваниями, такими как гастроэнтерит и диарея.

Поэтому специалисты рекомендуют избегать близкого контакта с водой и льдом, чтобы свести к минимуму вероятность заражения болезнетворными бактериями и вирусами.