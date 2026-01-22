На «Оскар» номинировали российский мультфильм «Три сестры»
Российский короткометражный мультфильм «Три сестры» петербургского аниматора Константина Бронзита стал номинантом премии «Оскар». Список номинированных картин появился на официальном сайте.
Работа Бронзита поборется за золотую статуэтку в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм».
В «Трех сестрах» главные героини живут на уединенном острове с маяком. Согласно сюжету, немолодые женщины хотят сдать в аренду один из домиков и знакомятся с моряком, который сильно меняет их жизнь.
Жюри «Оскара» также включило в список номинантов короткометражки «Девочка, которая плакала жемчугом» Криса Лависа и Мачека Щербовского, «Пенсионный план» (Retirement Plan) Джона Келли и Эндрю Фридмана, «Бабочку» Флоренса Миайе и Рона Дайенс, а также «Вечнозеленый» (Forevergreen) Натана Энгельхардта и Джереми Спирс.
Ранее состоялась церемония награждения премией «Золотой глобус». Приз за лучшую комедию и сценарий получил фильм «Битва за битвой».