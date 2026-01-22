На «Оскар» номинировали российский мультфильм «Три сестры»

Работа Бронзита поборется за золотую статуэтку в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм».

В «Трех сестрах» главные героини живут на уединенном острове с маяком. Согласно сюжету, немолодые женщины хотят сдать в аренду один из домиков и знакомятся с моряком, который сильно меняет их жизнь.

Жюри «Оскара» также включило в список номинантов короткометражки «Девочка, которая плакала жемчугом» Криса Лависа и Мачека Щербовского, «Пенсионный план» (Retirement Plan) Джона Келли и Эндрю Фридмана, «Бабочку» Флоренса Миайе и Рона Дайенс, а также «Вечнозеленый» (Forevergreen) Натана Энгельхардта и Джереми Спирс.

Ранее состоялась церемония награждения премией «Золотой глобус». Приз за лучшую комедию и сценарий получил фильм «Битва за битвой».