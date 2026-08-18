На концерты Канье Уэста в Петербург могут приехать до 50 тысяч иностранцев

От 30 до 50 тысяч иностранных граждан могут посетить концерты американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге. Такое предположение выдвинул российский продюсер Иосиф Пригожин в беседе с корреспондентом 360.ru.

«У него большой фанатский корпус. Я не удивлюсь, если тысяч 30-50 билетов купят иностранцы» — отметил продюсер.

По его словам, для зарубежных поклонников Санкт-Петербург удобен, так как туда можно добраться через Хельсинки.

Опираясь на свой многолетний опыт в шоу-бизнесе, Пригожин предположил, что гонорар артиста составит не менее 20 миллионов долларов. Он подчеркнул, что не владеет точной информацией, но может выдвигать гипотезы, ориентируясь на стоимость и количество билетов.

Уэст даст два концерта в Петербурге 10 и 11 октября на «Газпром Арене», которая вмещает 63 тысячи человек. Билеты на верхние ряды трибун стоят девять тысяч, танцпол — 25 тысяч, а размещение в VIP-ложе обойдется в 160 тысяч рублей.