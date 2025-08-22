На «Интервидение» все еще можно попасть: в Сети активизировались перекупщики

Перекупщики предлагают билеты на «Интервидение» по цене до 15 тысяч рублей

Билеты на конкурс песни «Интервидение», который пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве, очень быстро раскупили. Однако попасть на мероприятие все еще возможно — благодаря перекупщикам. 360.ru позвонил по одному из объявлений на сайте «Авито» и узнал подробности.

Собеседник 360.ru рассказал, что сначала товар попадает в прямую продажу — и, если пользуется спросом, быстро раскупается, а затем его часть может попасть на вторичный рынок.

«Вы на вторичном рынке находитесь, поэтому должны понимать все риски. <…> Если у меня купите, все будет работать», — добавил продавец.

Стоимость билета составляет от восьми до 15 тысяч рублей в зависимости от сектора и ряда. При этом сдать его уже не получится, только в случае отмены концерта, предупредил автор объявления.

Накануне стал известен представитель конкурса от США.