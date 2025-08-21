США определились с представителем на конкурсе «Интервидение»

США на конкурсе песни «Интервидение», который пройдет 20 сентября в Москве, представит потомственный музыкант Брэндон Ховард. Об этом сообщили на официальном сайте мероприятия.

Мать исполнителя — известная певица Мики Ховард, а бабушка и дедушка играли в госпел-группах. Сам Брэндон участвовал в записи альбомов, покорявших вершины Billboard, и стал одним из соавторов гимна чемпионата мира по футболу 2010 года в ЮАР.

Ожидается, что песня, с которой он выступит, совместит соул, R&B, поп-музыку и современные американские тенденции.

Конкурс пройдет на Live Арене. Участие в нем подтвердили 17 стран, в том числе Саудовская Аравия, Мадагаскар, Вьетнам, Катар, а также страны Латинской Америки и бывшего СССР. Его покажут в прямом эфире на Первом канале.

При этом ранее спеть на конкурсе собиралась единственная дочь «короля поп-музыки» Майкла Джексона Пэрис.