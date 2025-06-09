Фейк: в Москве полностью закрасят легендарную стену Цоя

В Сети появились сообщения о том, что ставшую культовой стену Виктора Цоя на Арбате якобы решили закрасить. Эту информацию проверил 360.ru.

Фейк

В некоторых Telegram-каналах опубликовали посты о том, что изображения с Виктором Цоем на стене полностью уберут. В качестве доказательства к постам прикрепили фото со специалистами, которые закрашивали мурал бежевой краской.

Правда

Мемориал, посвященный легендарному рок-музыканту, появился почти сразу после его смерти — в 1990 году. Он стал важным культурным объектом для поклонников творчества и не раз подвергался нападениям вандалов. Несмотря на то, что стену Цоя неоднократно пытались закрасить или осквернить, ее удалось сохранить.

Вопреки появившимся в соцсетях тревожным постам, мемориал не планируют уничтожать — специалисты закрасят его в рамках реставрационных работ, а затем заново нарисуют. Обновлением образов займется инициативная группа художников-добровольцев под руководством Кристины Журавлевой, сообщило РИА «Новости».

По данным Telegram-канала «112», памятник решили привести в порядок после того, как вандалы оставили на стене надпись «Техник» и фразу «Кислые щи» поверх слов «Перемен требуют наши сердца».

Журавлева рассказала, что художники планируют нарисовать портрет Цоя, перенести личные рисунки музыканта, а также написать строчки из его песен.

«Здесь уже был рисунок на рисунке, надпись на надписи. В общем, уже все было непонятно, все в кашу, все некрасиво, и я создала группу единомышленников. И мы решили перерисовать», — подчеркнула она.

Художники согласовали реставрацию с администрацией района и отделением полиции, сообщили, «Известия». Стену планируют обновить к 21 июня — дню рождения рок-звезды.