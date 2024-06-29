Музыканты «Алисы» показали видео к хиту «Леший»

Рок-коллектив «Алиса» решил перезапустить свой старый хит «Леший». Музыканты создали к ней анимационное видео, которое разместили на официальном YouTube-канале группы.

На кадрах можно увидеть строки композиции в графическом исполнении.

«Немного летних битов в вашу ленту. Делаем громче, врубаем кондеи, мчимся в авто на речку или в Вологду. Кому что актуальнее», — говорится в клипе.

Поклонники группы поблагодарили рок-музыкантов за работу в комментариях под новым видео.

«Очень круто! Константин Евгенич в своем репертуаре. Респект! Все это Рок-н-ролл!», «Очень креативный подход к созданию клипа. Рисовка очень похожа на обложку „Посолонь“, и это супер! Спасибо художнику и Косте за песню!», — написали пользователи.

Премьера композиции «Леший» состоялась в 2019 году. Трек вошел в 21-й студийный альбом «Посолонь».

Недавно сын лидера группы «Кино» Виктора Цоя Александр представил видео на песню «Часть меня (которой нет)». Ролик смонтировали из архивных кадров, снятых его еще отцом.