Музыкальный критик Легостостаев связал популярность The Beatles с талантом группы улавливать настроение общества

Музыкальный критик Илья Легостаев рассказал ИА НСН , что секрет популярности The Beatles заключается в таланте группы уловить и выразить настроение общества в своей музыке.

18 июня британскому музыканту Полу Маккартни исполняется 84 года. Он занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый успешный музыкант и композитор новейшей истории.

Легостаев отметил, что Маккартни удалось написать песни, которые отвечали ожиданиям публики.

«Бывает такое состояние в обществе, когда люди чувствуют какие-то изменения, что что-то должно произойти, в воздухе висит какое-то настроение и появляются люди — Пол Маккартни и остальные битлы — которые это настроение превращают в песни. Это музыкальное чудо, которое случается не так часто. Маккартни повезло стать автором такого чуда, появиться в нужное время, в нужном месте», — полагает критик.

Новый альбом Маккартни вышел недавно, и музыкант по-прежнему сохраняет творческую форму. Талант Маккартни как мелодиста, по мнению Легостаева, — одна из причин, почему музыка The Beatles остается актуальной спустя десятилетия.