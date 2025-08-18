Мультфильм «Пушистый форсаж: Гран-при» стал лидером кинопроката в России
Мультфильм «Пушистый форсаж: Гран-при» возглавил кинопрокат в России и странах СНГ. За минувшие выходные картина заработала 21,6 миллиона рублей, сообщил портал Kinobusiness.
Мультфильм вышел на российские экраны 14 августа. Главные герои — талисманы немецкого парка развлечений «Европа-парк» — мышки Эд и Эдда.
На вторую строчку рейтинга попала российская семейная комедия «На деревню дедушке», собравшая 20,2 миллиона рублей.
Третье место досталось американо-австралийскому боди-хоррору «Одно целое» про созависимые отношения. Картина собрала 15,7 миллиона рублей.
Четвертую и пятую строчки рейтинга заняли российские картины — «Мой папа — медведь» и «Атель-Матель». Комедии собрали по 15,3 и 14,3 миллиона рублей соответственно.
В конце 2024 года российский кинопрокат возглавлял фильм Виктора Лакисова «Домовенок Кузя».