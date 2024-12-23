Фильм «Домовенок Кузя» стал лидером кинопроката в России
Семейное фэнтези режиссера Виктора Лакисова «Домовенок Кузя» возглавило кинопрокат, заработав 223,3 миллиона рублей в России и СНГ за минувшие выходные. Об этом сообщил портал kinobusiness.com.
Продолжение франшизы «Елки 11» попало на вторую строчку. Картина заработала 154,8 миллиона рублей.
На третьем месте оказалась сказочная семейная комедия «Баба Яга спасает Новый год», собравшая в прокате 89,8 миллиона рублей.
Четвертую и пятую позиции в неофициальном рейтинге по кассовым сборам в России и СНГ заняли американский мультфильм «Муфаса: Король Лев»» и российская комедия «Братья». Первая картина заработала 82 миллиона рублей, а проект с Филиппом Киркоровым — 59,4 миллиона рублей.
В феврале режиссер Виктор Лакисов рассказал, что персонаж домовенка Кузи сохранит знакомые зрителям черты, однако все же приобретет и собственную изюминку.