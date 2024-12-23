Фильм «Домовенок Кузя» стал лидером кинопроката в России

Семейное фэнтези режиссера Виктора Лакисова «Домовенок Кузя» возглавило кинопрокат, заработав 223,3 миллиона рублей в России и СНГ за минувшие выходные. Об этом сообщил портал kinobusiness.com .

Продолжение франшизы «Елки 11» попало на вторую строчку. Картина заработала 154,8 миллиона рублей.

На третьем месте оказалась сказочная семейная комедия «Баба Яга спасает Новый год», собравшая в прокате 89,8 миллиона рублей.

Четвертую и пятую позиции в неофициальном рейтинге по кассовым сборам в России и СНГ заняли американский мультфильм «Муфаса: Король Лев»» и российская комедия «Братья». Первая картина заработала 82 миллиона рублей, а проект с Филиппом Киркоровым — 59,4 миллиона рублей.

В феврале режиссер Виктор Лакисов рассказал, что персонаж домовенка Кузи сохранит знакомые зрителям черты, однако все же приобретет и собственную изюминку.