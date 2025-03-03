Мультфильм «Поток» получил «Оскар»

В этом году в номинации «Лучший анимационный фильм», помимо «Потока», были представлены картины «Дикий робот», «Мемуары улитки», «Уоллес и Громит: Самая дикая месть» и «Головоломка 2».

Сюжет латвийского мультфильма строится вокруг черного кота, вынужденного с другими животными спасаться во время глобального наводнения в лодке. Кроме того, в этом мире нет людей, но от них остались города, дома и различные вещи.

Каждый персонаж индивидуален, имеет проработанный характер. В ленте практически нет диалогов, но все становится понятно по ходу действия по реакции героев и их поступкам.

Ранее американский актер Роберт Дауни-младший похвалил Юру Борисова за его роль в картине «Анора», отметив, что российского артиста ждет светлое будущее.