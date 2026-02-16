Московский инвестор восстановил из руин историческое здание в центре Петербурга

Строительная компания на собственные средства восстановила бывшее здание Пробирной палаты и Пробирного училища в Санкт-Петербурге, которое стояло заброшенным более 15 лет. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В историческом здании на набережной канала Грибоедова открыли многофункциональный спортивный комплекс с бассейном.

«Задача была крайне сложной: от здания Пробирной палаты осталась одна стена, тяжелая ситуация с фундаментами, а рядом — жилые дома», — отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Губернатор наградил руководителя строительной компании Года Нисанова знаком «За заслуги перед Санкт‑Петербургом». Он назвал новый спортивный центр «зримым воплощением связи поколений» и добавил, что объект будет носить имя мастера спорта по плаванию, героя Невского пятачка Александра Михайловича Соколова.

Беглов также уточнил, что здание восстанавливали под строгим контролем Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры города. Специалисты сохранили исторический фасад, на строительные работы ушло 18 месяцев.

Ранее петербургские власти анонсировали реставрацию бывшего ресторана, где любили обедать Александр Блок, Петр Чайковский, Антон Чехов и Иван Бунин. На здании восстановят лепнину, балконы, двери и террасу.