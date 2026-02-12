Власти Петербурга сообщили о планах по реставрации бывшего ресторана, где любил обедать Чехов

На углу Невского и Владимирского проспектов в Санкт-Петербурге планируют отреставрировать здание, которое в прошлом было популярным рестораном. Об этом сообщил «Петроград» со ссылкой на пресс-службу комитета по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Известно, что заведение посещали такие выдающиеся личности, как Александр Блок, Петр Чайковский, Антон Чехов и Иван Бунин. Ресторан открылся в 1874 году и после революции был преобразован в кинотеатр.

Сейчас исторический облик здания сильно изменился. Реставраторы намерены восстановить лепнину с декоративными элементами, привести в порядок балконы и террасу на трех колоннах, а также вернуть первоначальный вид дубовым дверям.