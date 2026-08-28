Московский Губернский театр интегрируют во МХАТ имени Горького

Московский Губернский театр интегрируется во МХАТ имени Горького. Об этом сообщил художественный руководитель МХАТа и народный артист России Сергей Безруков .

Новый сезон открыли 28 августа. По словам народного артиста России, главный аргумент объединения площадок — единое творческое направление, которому следуют оба театра.

«Русская психологическая школа Станиславского — вот та эстетика, объединяющая наши коллективы», — поделился худрук.

Безруков подчеркнул, что за последние шесть месяцев артисты двух театров уже успели перезнакомиться, поучаствовать в совместных проектах, ввестись в репертуарные спектакли. По его словам, это первые шаг по объединению двух трупп в одну.

Пока в здании МХАТа имени Горького длится ремонт, все спектакли пройдут на Губернской сцене. Первой премьерой нового сезона станет постановка «Леди Макбет Мценского уезда».

Сергей Безруков не стал покидать пост руководителя Московского Губернского театра, несмотря на новое назначение во МХАТ имени Горького в марте 2026 года.