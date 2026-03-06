Безрукова хватит на всех. Актер решил не бросать Губернский театр ради МХАТа

Сергей Безруков не собирается покидать пост руководителя Московского Губернского театра, несмотря на новое назначение во МХАТ имени Горького. Он будет совмещать работу на двух площадках, рассказала ТАСС директор учреждения культуры Лариса Вильяст.

Предполагается, что актер продолжит руководить своим коллективом в прежнем режиме.

Для театрального мира это событие стало знаковым, так как артисту придется отвечать за творческую жизнь сразу двух крупных театров Москвы. Сам Безруков пока не давал развернутых комментариев о том, как именно он планирует распределять время между двумя сценами.

Министерство культуры России 6 марта назначило Сергея Безрукова художественным руководителем МХАТ имени М. Горького.

В этот же день ректором Школы-студии МХАТ назначили Константина Хабенского. До 11 февраля обязанности ее руководителя исполнял режиссер Константин Богомолов. Но против его назначения выступали выпускники и учащиеся этой студии.

Богомолов в ответ на критику заметил, что авторы открытого письма «превращают Школу-студию в некую закрытую секту, куда якобы нельзя входить чужим». Затем он все же попросил министра культуры освободить его от должности.