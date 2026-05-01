Московские театры подготовили мероприятия ко Дню Победы

Столичные театры представили программы, посвященные 81-й годовщине Победы. Информация появилась на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

«Департамент культуры города Москвы подготовил праздничную программу, приуроченную к 81-й годовщине Победы. 9 и 10 мая в театрах столицы пройдут спектакли на основе реальных событий, концерты с песнями военных лет», — указано в сообщении.

Министр правительства Москвы и глава Департамента культуры Алексей Фурсин сообщил, что в честь Дня Победы 62 столичных театра подготовили серию мероприятий, посвященных подвигу советского народа в Великой Отечественной войне.

Программа включает спектакли, концерты, творческие вечера, экскурсии, встречи с артистами и лекции. Все события будут бесплатными и требуют предварительной регистрации.

