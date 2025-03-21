Московские театры «Ленком» и «Центр драматургии и режиссуры» объединили

В Москве решили объединить театры «Ленком Марка Захарова» и «Центр драматургии и режиссуры» (ЦДР). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление руководителя объединения Владимира Панкова.

«Симбиоз двух площадок пойдет им только на пользу и с творческой, и с административно-хозяйственной точки зрения. Новое театральное объединение позволит увеличить количество и разнообразие творческих проектов. <… > У нас появится единая линия развития для молодых и перспективных режиссеров, актеров: от школы через студию — ЦДР, площадку для творческого поиска и роста к театру — „Ленкому“, — сказал он.

По словам Панкова, объединение не повлияет на коллективы и репертуар театров, все постановки будут сохранены. ЦДР наделят статусом структурного подразделения «Ленкома». Пост его руководителя будет по-прежнему занимать Глеб Гришунин.

В январе этого года правительство Москвы представило коллективу «Ленкома» новое руководство — президента Марка Варшавера, художественного руководителя Владимира Панкова и директора Дмитрия Берестова.