«Мне не привыкать». Невозмутимый музыкант раскрыл, кому звонил во время репетиции

Ударник Разумовский во время репетиции говорил по телефону с дочерью

В рунете завирусилось видео с самым невозмутимым музыкантом. Во время репетиции мужчина разговаривал по телефону и играл на ударных, идеально попадая в такт. Героем соцсетей оказался дирижер оркестра «Новая Россия» Игорь Разумовский. Он сообщил 360.ru, что не был готов к такой популярности.

«Я человек публичный, мне не привыкать, но так, конечно, по современным технологиям это… не так. Но что делать, значит, такой мир на данный момент у нас», — сказал он.

Музыкант попал в кадр случайно. Разумовский сказал, что не ожидал такой славы. Во время репетиции ему позвонила дочь.

«Я с ребенком разговаривал», — заявил ударник.

Разумовский известен в профессиональных кругах благодаря гастролям, сотрудничеству с ведущими коллективами и кинокомпаниями. Он окончил Московскую государственную консерваторию по классу ударных инструментов, аспирантуру — по специальности «ансамбль современной музыки», в качестве дирижера стажировался у профессора Лондонской академии музыки Колина Метерса. Работает главным дирижером театра «Кремлевский балет», дирижером оркестра «Новая Россия» и оперного центра Валентины Левко.

В 2002 году художественным руководителем оркестра «Новая Россия» стал Юрий Башмет. Впоследствии он попал под украинские санкции за свою гражданскую позицию.