«Мне не по себе». Что в райдере группы «Моя Мишель» — солистка удивила признанием
Певица Ткачук рассказала об особенностях бытового райдера группы «Моя Мишель»
Вокалистка поп-группы «Моя Мишель» Татьяна Ткачук рассказала РИА «Новости», какие условия они с музыкантами ставят организаторам своих концертов. Как оказалось, у коллектива нет заоблачных или капризных запросов, но есть одно категоричное правило.
В гримерной комнате певицы перед выходом к публике не должно быть вообще никакой еды. Ткачук честно призналась, что просто не переносит запахи пищи перед выступлениями — от них ей сразу становится «не по себе».
Уже после того, как концерт отгремел, она выпивает бутылку газированной воды и съедает плитку молочного шоколада с орехами. Что касается чая, музыканты группы оказались преданными фанатами хороших китайских сортов, но заставлять организаторов искать нужный бренд они не стали — артисты всегда привозят его с собой.
«Моя Мишель» — известная российская поп-рок группа. Бессменным лидером, вокалисткой и автором песен остается Татьяна Ткачук. Коллектив завоевал широкую популярность благодаря хит-синглам «Пташка», «Зима в сердце» и «Посмотри в глаза».
Ранее свой райдер раскрыл и Олег Газманов.