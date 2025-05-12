Электронная сцена впервые откроется на VK Fest в Москве

Электронная сцена VK Fest впервые откроется в Москве, на площадке в Лужниках. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.

На ней 19–20 июля выступят Саша Спилберг, Filatov & Karas, DJ Groove и другие артисты.

«Это новый для нас опыт, но мы верим, что поклонникам понравится. В этом году на фестивале в „Лужниках“ можно будет услышать все», — заявила руководитель мероприятия Зоя Новикова.

Ранее электронная сцена существовала только на площадке в Санкт-Петербурге.

Кроме того, организаторы объявили места региональных площадок: в Челябинске фестиваль пройдет на набережной у Торгового центра, в Сириусе — на Медальной площади, а в Казани — у Центра семьи «Казан».

Ранее на фестивале пообещали обеспечить комфортную среду для зрителей с аутизмом, синдромом дефицита внимания и другими нейроотличиями.