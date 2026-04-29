Милые СМС, странные поступки и хорошее чувство юмора: в России появилась вакансия музы

На сервисе Superjob появилась вакансия музы с зарплатой в 100 тысяч рублей

До 100 тысяч рублей в месяц и право исчезать без объяснений предлагает музыкант своей будущей музе в Москве. Об этом РИА «Новости» сообщили в рекрутинговом сервисе SuperJob, где появилась эта вакансия.

Объявление разместил музыкант, который ищет девушку для вдохновения на творчество. В необычные обязанности входят написание милых утренних сообщений и странные романтичные поступки.

«Давать возможность превращать смелые идеи в видео и даже исчезать без объяснений», — говорится в описании вакансии.

Работодатель также требует хорошее чувство юмора, загадочность и немного недоступности.

В качестве дополнительных условий указаны спонтанные походы в кафе и театры. Музыкант также обещает цветы без повода и странные сообщения посреди ночи.

