Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев поблагодарил создателей сериала «10 историй о любви и смерти» и отметил важность таких работ. Об этом заявил его помощник Олег Осипов, написал ТАСС .

Медведев обсудил сериал с генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом, который стал продюсером проекта, и журналистом Семеном Пеговым, чьи воспоминания легли в основу сюжета.

«В ходе телефонного разговора <…>Дмитрий Медведев отметил высокое качество работы и важность создания подобного рода фильмов», — сказал Осипов.

«10 историй о любви и смерти» — российская военная драма 2026 года, состоящая из десяти самостоятельных новелл о людях, чьи судьбы оказались связаны с боевыми действиями в Донбассе. Значительную часть сюжета авторы посвятили освобождению Мариуполя и началу Русской весны.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что в республике планируют снять полнометражный фильм о Герое России Сергее Ярашеве, который в одиночку удерживал позицию в Гришине на протяжении 68 дней.