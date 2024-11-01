Медиапродюсер Перегудов указал на предпосылки к полной замене актеров в фильмах на ИИ-образы

Медиапродюсер Павел Перегудов заявил, что предсказанное им развитие Al-технологий начинает сбываться. В пример он привел историю с известной американской компанией Lionsgate, которая работала, например, над фильмом «Джон Уик», сообщила газета « Петербургский дневник ».

По словам эксперта, студия подписала соглашение о создании кастомизированной ИИ-модели. Ее будут обучать на проектах из собственной библиотеки организации.

«В ближайшее время, думаю, мы увидим сгенерированного Джона Уика. Я в этом не сомневаюсь!» — отметил Перегудов.

Он также указал на предпосылки к полному исчезновению настоящих актеров на экранах. Их могут заменить обученные игре и технике ИИ-образы, пояснил специалист. Медиапродюсер напомнил, что AI-персонажи уже ведут социальные сети и появляются на обложках журналов.