Медиапродюсер Перегудов указал на предпосылки к полной замене актеров в фильмах на ИИ-образы

Медиапродюсер Павел Перегудов заявил, что предсказанное им развитие Al-технологий начинает сбываться. В пример он привел историю с известной американской компанией Lionsgate, которая работала, например, над фильмом «Джон Уик», сообщила газета «Петербургский дневник».
По словам эксперта, студия подписала соглашение о создании кастомизированной ИИ-модели. Ее будут обучать на проектах из собственной библиотеки организации.
«В ближайшее время, думаю, мы увидим сгенерированного Джона Уика. Я в этом не сомневаюсь!» — отметил Перегудов.
Он также указал на предпосылки к полному исчезновению настоящих актеров на экранах. Их могут заменить обученные игре и технике ИИ-образы, пояснил специалист. Медиапродюсер напомнил, что AI-персонажи уже ведут социальные сети и появляются на обложках журналов.
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