«Медиалогия» назвала самые популярные сериалы у россиян

«Медиалогия» запустила первый комплексный рейтинг сериалов в России

Исследовательская компания «Медиалогия» опубликовала первый комплексный рейтинг популярности сериалов в России. Лидерами 2025 года стали южнокорейский триллер «Игра в кальмара», американское фэнтези «Очень странные дела» и российский детектив «След».

Как сообщили «Ведомости», методика нового рейтинга учитывает 19 параметров: поисковые запросы, время просмотра на ТВ и онлайн, обсуждения в соцсетях, а также «реальное смотрение, измеряемое в минутах», включая пиратский контент.

Руководитель рабочей группы Евгений Миронов раскрыл принципиальное отличие сервиса: он фиксирует популярность сериалов «по всей воронке потребления».

В топ-5 вошли «Игра в кальмара» (42 861 балл), «Очень странные дела» (26 572 балла), «След» (20 361 балл), «Папины дочки» (14 253 балла) и «Универ» (13 267 баллов).

В десятку также попали «Ландыши», «Зимородок», «Аутсорс», «Первый отдел» и «Фишер». Российские сериалы составили около 60% от общего числа проектов в топ-100.

Доступ к рейтингу будет бесплатным. В «Медиалогии» рассчитывают сделать его регулярным — сначала ежемесячным, а в будущем дополнить аналитикой по жанрам и другим параметрам.

