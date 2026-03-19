Турецкий актер Бурак Озчивит назвал основные причины популярности турецких сериалов в России

Турецкий актер Бурак Озчивит раскрыл основные причины популярности турецких сериалов в России. Он считает, что успех связан с эмоциональностью сценариев и общностью чувств. Об этом написал KP.RU .

«Турецкие сериалы и фильмы находят отклик, потому что люди видят наши чувства. Наши сценарии оказываются очень эмоциональными, волнующими», — заявил артист.

Озчивит отметил, что благодаря богатой культуре и географии Россия тепло принимает турецкие проекты. Актер также подчеркнул важность взаимодействия со зрителем, которое составляет суть турецкой киноиндустрии, добавил RT.