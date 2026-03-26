Масштабная выставка «Акимов и ученики» открылась в Музее искусства Петербурга

В Музее искусства Северной столицы XX–XXI веков начала работу масштабная выставка «Акимов и ученики», посвященная 125-летию со дня рождения режиссера и художника Николая Акимова. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» .

Экспозиция охватывает все пространство музея и включает более 140 произведений: живопись, графику, театральные эскизы, костюмы и редкие архивные материалы.

Проект объединил несколько музеев и частных коллекций, чтобы представить зрителям не только работы самого Акимова, но и его учеников. Посетители смогут увидеть эскизы к знаменитым спектаклям и проследить, как формировался визуальный стиль постановок.