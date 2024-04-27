Машков заявил о планах получить площадку в Москве для «Золотой маски» | 360°

Культура 27 апреля 2024, 19:00 Машков заявил о планах получить площадку в Москве для «Золотой маски» Актер Машков заявил, что премии «Золотая маска» нужна своя площадка в Москве РИА «Новости»

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Национальная театральная премия «Золотая маска» нуждается в собственной площадке в Москве, заявил председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков на пресс-подходе перед церемонией. Его слова передал «Интерфакс».

Машков отметил, что в 2024 году из-за отсутствия достаточного финансирования церемония проходила в альтернативном формате. Члены жюри ездили по городам-номинантам, чтобы оценить спектакли на месте. Однако актер настаивает на проведении премии в привычном формате.

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«Еще одно важное дело, и нам предстоит убедиться в этом, что для Союза театральных деятелей в Москве нужна сцена, на которой будет проходить и „Золотая маска“, и на ней в течение года будут проходить фестивали и мастер-классы, будут приезжать региональные театры», — сказал Машков журналистам.

«Золотая маска» — ведущая российская национальная театральная премия, учрежденная в 1993 году. Она охватывает разные театральные жанры, включая драму, оперу, балет, современный танец, оперетту, мюзикл и театр кукол.

Ранее Машков призвал снимать искренние фильмы об СВО. Особенно значимой составляющей лент о спецоперации, по его мнению, являются талантливые сценарии.