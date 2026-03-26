Машков пожаловался Путину на запрет постановок из-за наследников Булгакова

Некоторые наследники авторов запретили ставить спектакли в российских театрах по произведениям своих предков. Об этом на заседании совета по культуре заявил глава Союза театральных деятелей, художественный руководитель Театра Табакова Владимир Машков, его слова привел РБК .

В 2025 году, продолжил Машков, появилась правовая неопределенность при постановке произведений Михаила Булгакова. Он объяснил, что наследники попросту отказываются давать права на использование произведений.

«Мы проводили консультации с Министерством юстиции. Просим дать поручение рассмотреть вопрос и представить предложения по изменению законодательства», — обратился Машков к президенту России.

Владимир Путин согласился, что это важная проблема. По его словам, некоторые наследники авторов действительно иногда злоупотребляют авторским правом.

«Надо посмотреть нормативную базу и соответствующим образом реагировать», — ответил глава государства.

