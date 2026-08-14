Марина Брусникина стала художественным руководителем РАМТа

Новым художественным руководителем Российского академического молодежного театра стала его главный режиссер Марина Брусникина. Об этом сообщила глава Минкультуры Ольга Любимова .

Она уточнила, что занимавший пост худрука Алексей Бородин занял должность президента театра.

«Брусникина с 2023 года занимала должность главного режиссера театра. Заслуженный артист с успехом совмещает режиссерскую работу с педагогической практикой. Лауреат премии правительства, обладательница медали ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени. Желаю неиссякаемого вдохновения и новых творческих свершений!» — написала Любимова.

Днем ранее стало известно, что новым руководителем Московского академического театра сатиры стала Екатерина Сироткина. Она сменила на посту Павла Нестратова, причины отставки которого неизвестны.