Марина Брусникина стала художественным руководителем РАМТа
Новым художественным руководителем Российского академического молодежного театра стала его главный режиссер Марина Брусникина. Об этом сообщила глава Минкультуры Ольга Любимова.
Она уточнила, что занимавший пост худрука Алексей Бородин занял должность президента театра.
«Брусникина с 2023 года занимала должность главного режиссера театра. Заслуженный артист с успехом совмещает режиссерскую работу с педагогической практикой. Лауреат премии правительства, обладательница медали ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени. Желаю неиссякаемого вдохновения и новых творческих свершений!» — написала Любимова.
Днем ранее стало известно, что новым руководителем Московского академического театра сатиры стала Екатерина Сироткина. Она сменила на посту Павла Нестратова, причины отставки которого неизвестны.