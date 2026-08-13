Директором Театра сатиры стала Екатерина Сироткина
Московский академический театр сатиры возглавила бывший заместитель директора Екатерина Сироткина. Об этом сообщила пресс-служба Департамента культуры Москвы.
«Екатерина Сироткина назначена на должность директора Московского академического театра сатиры. До этого она занимала должность заместителя директора театра», — сообщили власти.
Пост директора ранее занимал Павел Нестратов. Депкульт не уточнил причину его отставки.
Художественным руководителем Театра сатиры является народный артист России Евгений Герасимов. Ранее он объявил о планах поставить спектакль о событиях спецоперации на Украине. Артист ищет произведение, подходящее по драматургии.