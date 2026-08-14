«Майор Гром» получил три награды на Международной неделе боевиков Джеки Чана
Российский фильм «Майор Гром. Игра» трижды отметили на Международной неделе боевиков Джеки Чана, сообщила «Российская газета». Лента стала первым отечественным кино, которое собрало столько наград одновременно.
«Майор Гром. Игра» победил в номинациях «Лучший экшен-фильм», «Лучший сценарий экшен-фильма» и «Лучший монтаж». Фестиваль прошел в Харбине с 10 по 12 августа. Жюри Международной недели возглавил режиссер Тимур Бекмамбетов.
В июне известный каскадер из фильма Алан Додиев погиб в зоне СВО. Мужчина служил в должности стрелка-гранатометчика в мотострелковой роте. Незадолго до смерти он записал песню для дочери – в честь окончания четвертого класса.