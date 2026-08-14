«Майор Гром» получил три награды на Международной неделе боевиков Джеки Чана

«Майор Гром. Игра» победил в номинациях «Лучший экшен-фильм», «Лучший сценарий экшен-фильма» и «Лучший монтаж». Фестиваль прошел в Харбине с 10 по 12 августа. Жюри Международной недели возглавил режиссер Тимур Бекмамбетов.

В июне известный каскадер из фильма Алан Додиев погиб в зоне СВО. Мужчина служил в должности стрелка-гранатометчика в мотострелковой роте. Незадолго до смерти он записал песню для дочери – в честь окончания четвертого класса.