Лувру подарили икону из коллекции Романовых

Ассоциация Amis du Louvre приобрела в подарок для Лувра икону Михаила Евлампиевича Перхина, принадлежавшую последнему русскому императору Николаю II. Об этом сообщили в пресс-службе французского музея.

«Это приобретение сделали на нью-йоркском рынке у знаменитой галереи „Старая Русса“ за 2,2 миллиона евро. <…> Шедевр русского иконописного искусства XIX века поступает в Лувр», — указали в публикации.

В Лувре отметили, что икона выполнена из карельской березы. Она заключена в оправу из серебра, украшенную изумрудами, рубинами, сапфирами и жемчугом. В 1895 году икону принесли в дар Николаю II в честь рождения первого ребенка.

После революции икона попала в частное собрание галереи A la Vieille Russie, которое сначала находилось в Париже, а затем переехало в Нью-Йорк.

Ранее знаменитую картину «Мона Лиза» Леонардо да Винчи перевезли в другой зал Лувра. Для посетителей к ней сделали отдельный доступ.