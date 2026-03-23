Лучшим игровым фильмом на премии «Ника» признали драму «Ветер»

В Москве в театре Моссовета прошла 39-я торжественная церемония вручения кинематографической премии «Ника» за 2025 год, лауреатом стала картина «Ветер» режиссера Сергея Члиянца. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«То, зачем я этот фильм делал, — я просто хотел вернутся в кино», — заявил Члиянц, получая награду.

Картина победила в номинациях «Лучший игровой фильм», «Лучшая сценарная работа», «Лучшая работа звукорежиссера» и «Лучшая операторская работа».

Данила Горюнков получил награду в номинации «Лучшая операторская работа» за фильм «Ветер», а Александра Феденева отметили как звукорежиссера.

Кроме того, лауреатом премии за лучшую мужскую роль стал Константин Хабенский, снявшийся в киноленте «Здесь был Юра». За лучшую женскую роль наградили Светлану Крючкову — фильм «Двое в одной жизни, не считая собаки».

Лучшим неигровым фильмом признали картину «К другому берегу. Станиславский в Новом свете» режиссеров Бориса Караджева и Анастасии Кузяковой.

