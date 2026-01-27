Российская порноактриса получила порно‑Оскар в Лас‑Вегасе

Российская порноактриса под ником Comatozze громко заявила о себе на мировой сцене: она получила премию AVN Awards 2026 в Лас‑Вегасе. Об этом сообщили на сайте премии .

Жюри присудило ей награду как самому перспективному новому создателю контента.

Еще в 2025 году Comatozze установила личный онлайн‑рекорд: стала самой популярной актрисой на Pornhub. Она обошла соперниц по просмотрам и подпискам и фактически превратила свой ник в отдельный бренд. Теперь к виртуальным цифрам добавилась и вполне материальная статуэтка от индустрии.

Не осталась без награды и другая россиянка. «Порно‑Оскар» за лучшую режиссуру снова достался уроженке Санкт‑Петербурга Юлии Зорькиной, известной как Джулия или Джулиана Гранди. Второй год подряд она забирает приз в номинации «Лучшее режиссерское портфолио — иностранные фильмы». Похоже, конкуренты уже смотрят ее работы не только профессионально, но и с легкой завистью.

Премию AVN Awards называют «порно‑Оскаром» — статуэтки вручили лучшим актерам, студиям и авторам контента 18+ со всего мира. Ранее они уже оказывались в России: в 2024 году обладателем премии стала модель и порноактриса из Екатеринбурга, известная как Sweetie Fox.