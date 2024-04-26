Лучшей российской картиной на ММКФ назвали «Лгунью» | 360°

Культура 26 апреля 2024, 23:30 Лучшей российской картиной на ММКФ назвали «Лгунью» «Лгунья» Юлии Трофимовой получила приз конкурса «Русские премьеры» на ММКФ РИА «Новости»

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Лучшим российским фильмом в конкурсе «Русские премьеры» Московского Международного кинофестиваля назвали «Лгунью» режиссера Юлии Трофимовой. Об этом сообщило РИА «Новости».

Председатель жюри конкурса «Русские премьеры» Татьяна Лютаева заявила, что приз получает картина Трофимовой. Церемония награждения прошла в московском театре «Россия».

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«Это великая честь стоять на этой сцене. Мы впервые стоим на этой сцене. Спасибо жюри, спасибо фестивалю. Это было чудесно», — заявила режиссер во время получения награды.

По сюжету фильма 17-летняя девушка по имени Ева обвиняет известного певца в сексуальных домогательствах и превращается в национальную героиню, так как «не боится сказать правду».

Ранее главный приз ММКФ получил мексиканско-катарский фильм «Стыд» Мигеля Сальгадо.

В программу кинофестиваля вошли фильмы из 56 стран, причем свыше 30 из них зрители смогли впервые увидеть. На главный конкурс от России выдвинули фильм «Пришелец» режиссера Ивана Соснина.