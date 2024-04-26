Самым лучшим фильмом ММКФ признали картину «Стыд» | 360°

Культура 26 апреля 2024, 21:42 Самым лучшим фильмом ММКФ признали картину «Стыд» «Стыд» иранского режиссера Мигеля Сальгадо стал лучшим фильмом ММКФ РИА «Новости»

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Лучшим фильмом в основном конкурсе Московского международного кинофестиваля признали картину «Стыд» иранского режиссера Мигеля Сальгадо. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Главная награда за лучший фильм достается фильму „Стыд“ Мигеля Сальдаго», — заявил председатель жюри Фридрик Тор Фридрикссон.

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Это картина совместного производства Катара и Мексики. Сальгадо при получении приза сказал, что «мы продолжаем смотреть кино, пусть кино победит».

В основном конкурсе были представлены 10 фильмов, в частности, румынская картина «21 рубин» Чиприана Меги, «Духание Холода» иранского режиссера Нахида Азизи Седига и «Нирвана» бангладешского режиссера Асифа Ислама. Последний получил специальный приз жюри ММКФ «за самый необычный подход к кино».

ММКФ в 2024 году проходит с 19 по 26 апреля. От России в программе была заявлена картина российского режиссера Ивана Соснина «Пришелец».

Ранее директор кинофестиваля Иван Кудрявцев посоветовал посмотреть фильмы «Нирвана» и «21 рубин», отметив, что если первая картина — политический триллер с Микки Рурком в главной роли, то в последнем режиссер сумел создать особую атмосферу.