Любимова подтвердила проведение Петербургского форума объединенных культур в сентябре

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур пройдет с 10 по 13 сентября 2025 года, сообщила министр культуры России Ольга Любимова в рамках Петербургского международного экономического форума. Форум, который проводится ежегодно с 2012 года, соберет около двух тысяч участников, включая делегации из-за рубежа, написала gazeta.spb.ru.
Любимова подчеркнула, что представителям иностранных делегаций, желающим принять участие в форуме, будет оказана вся необходимая поддержка.
Со времени основания форума в 2012 году он стал площадкой для широкого обсуждения культурной политики, театрального искусства, кинематографа, музеологии и художественного творчества. На площадках форума звучали идеи о примиряющей силе культуры, способной преодолеть политические разногласия и объединить человечество вокруг общих гуманистических ценностей.
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