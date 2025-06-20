Любимова подтвердила проведение Петербургского форума объединенных культур в сентябре

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур пройдет с 10 по 13 сентября 2025 года, сообщила министр культуры России Ольга Любимова в рамках Петербургского международного экономического форума. Форум, который проводится ежегодно с 2012 года, соберет около двух тысяч участников, включая делегации из-за рубежа, написала gazeta.spb.ru .

Любимова подчеркнула, что представителям иностранных делегаций, желающим принять участие в форуме, будет оказана вся необходимая поддержка.

Со времени основания форума в 2012 году он стал площадкой для широкого обсуждения культурной политики, театрального искусства, кинематографа, музеологии и художественного творчества. На площадках форума звучали идеи о примиряющей силе культуры, способной преодолеть политические разногласия и объединить человечество вокруг общих гуманистических ценностей.